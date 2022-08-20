Экс-кандидат от оппозиции в депутаты горсовета Новосибирска Якименко уехал из России

Якименко стал широко известен после выборов в Совет депутатов Новосибирска, которые прошли в сентябре 2021 года. На избирательном участке №35 он был главным конкурентом "единороссу" со схожей фамилией, Евгению Яковенко. В ходе голосования оппозиционер лидировал, но в конце дня его оппонент неожиданно вырвался вперед. Успех Евгению Яковенко обеспечили голоса нескольких сотен курсантов военного училища, которых организованно привезли на участок.