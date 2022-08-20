Житель Бердска требует отставки главы Минздрава Новосибирской области

В Искитиме не будет исправительного центра для заключенных

Глава города Искитим в Новосибирской области Сергей Завражин заявил, что муниципалитет совместно с районной администрацией отказались содействовать размещению исправительного учреждения в городском микрорайоне Шипуново. Это произошло на фоне массового возмущения горожан