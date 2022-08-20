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Житель Бердска требует отставки главы Минздрава Новосибирской области

Сегодня, 17:25
Фото: youtube.com
Петицию за отставку министра здравоохранения региона Константина Хальзова и главврача местной больницы Елены Тоцкой создал житель Бердска. Он считает, что они виноваты в нехватке медиков в городе-спутнике Новосибирска

Житель Бердска Денис Абикенов создал электронную петицию с требованием снять с должностей министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова и главврача Бердской центральной городской больницы Елену Тоцкую. Автор петиции считает, что на них лежит персональная ответственность за нехватку специалистов в городской медицине:

"Специалистов нет никаких. Нет приёма у ЛОРа, нет приёма у гинеколога, нет приёма в стоматологии. Сами корпуса больниц в плачевном состоянии".

На момент публикации материала петицию подписало более 560 человек.

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#Артем Шершнев#Общество#Константин Хальзов#Петиция#Отставка#Минздрав#Бердск
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