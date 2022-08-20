Житель Бердска требует отставки главы Минздрава Новосибирской области

Житель Бердска Денис Абикенов создал электронную петицию с требованием снять с должностей министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова и главврача Бердской центральной городской больницы Елену Тоцкую. Автор петиции считает, что на них лежит персональная ответственность за нехватку специалистов в городской медицине:
"Специалистов нет никаких. Нет приёма у ЛОРа, нет приёма у гинеколога, нет приёма в стоматологии. Сами корпуса больниц в плачевном состоянии".
На момент публикации материала петицию подписало более 560 человек.