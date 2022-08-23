Мужчина 12 раз ударил ножом сотрудника шиномонтажки в Новосибирске

Многочисленные удары ножом нередко становятся финалом кровавых драм в Новосибирской области. 20 ударов ножом нанесла собственной матери 15-летняя девушка в Бердске 30 июля 2022 года. Женщина получила один удар в сердце и еще 19 в тело. От полученных травм родительница скончалась.