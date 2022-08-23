Мужчина 12 раз ударил ножом сотрудника шиномонтажки в Новосибирске

Некий мужчина зашел в шиномонтажку разменять деньги, получил отказ и ушел. Спустя время он вернулся и накинулся с ножом на сотрудника. Нанеся около 12 ударов, сбежал с места преступления.
Как пишет «АиФ-Новосибирск», инцидент произошел ещё в июле этого года. Известно, что сибиряк сам доехал до больницы и его спасли. Полиция возбудили уголовное дело.
Многочисленные удары ножом нередко становятся финалом кровавых драм в Новосибирской области. 20 ударов ножом нанесла собственной матери 15-летняя девушка в Бердске 30 июля 2022 года. Женщина получила один удар в сердце и еще 19 в тело. От полученных травм родительница скончалась.
Другая громкая история убийства 17-летней девушки 27-летним мигрантом в Новосибирске прогремела на всю Россию. Мужчина из ревности нанес своей возлюбленной 14 ударов ножом на глазах у проезжающих мимо автомобилистов, а потом сбежал.