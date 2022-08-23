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Мужчина 12 раз ударил ножом сотрудника шиномонтажки в Новосибирске

Сегодня, 10:08
Фото: 1MI
Неизвестный посетитель 12 раз ударил ножом сотрудника шиномонтажной мастерской в Новосибирске. Правоохранители возбудили дело и начали расследование.

Некий мужчина зашел в шиномонтажку разменять деньги, получил отказ и ушел. Спустя время он вернулся и накинулся с ножом на сотрудника. Нанеся около 12 ударов, сбежал с места преступления. 

Как пишет «АиФ-Новосибирск», инцидент произошел ещё в июле этого года. Известно, что сибиряк сам доехал до больницы и его спасли. Полиция возбудили уголовное дело. 

Многочисленные удары ножом нередко становятся финалом кровавых драм в Новосибирской области. 20 ударов ножом нанесла собственной матери 15-летняя девушка в Бердске 30 июля 2022 года. Женщина получила один удар в сердце и еще 19 в тело. От полученных травм родительница скончалась.

Другая громкая история убийства 17-летней девушки 27-летним мигрантом в Новосибирске прогремела на всю Россию. Мужчина из ревности нанес своей возлюбленной 14 ударов ножом на глазах у проезжающих мимо автомобилистов, а потом сбежал.

#Алина Шефер#Криминал#Преступление#Нож#Шиномонтаж#Сто
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