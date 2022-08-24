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Сотни людей стоят второй день в очереди за покупками в H&M в Новосибирске

Сегодня, 13:12
Фото: atas.info
В ТРЦ «Галерея Новосибирск» 23 августа началась распродажа в уходящем из России магазине одежды H&M – там во второй день собрались сотни людей. Информацию Atas.info предоставил один из покупателей.

«Мы пришли туда с самого открытия, но не стали сразу в этот магазин заходить – решили сначала походить по другим бутикам. Спустя часа два мы об этом пожалели – там собралось огромное количество людей, поэтому мы решили туда не заходить», - сказал Роман Смирнов.

Люди в соцсетях пишут, что больше всего народу во вчерашний день было после обеда, там был забит почти весь первый этаж, а за порядком приставили следить охранников.

Стоит отметить, что стоимость одежды в H&M не изменилась. Дата открытия в ТРЦ «Аура» пока остается неизвестной.

#Александр Кондратьев#Общество#Бизнес#Новосибирск
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