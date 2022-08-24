Сотни людей стоят второй день в очереди за покупками в H&M в Новосибирске

«Мы пришли туда с самого открытия, но не стали сразу в этот магазин заходить – решили сначала походить по другим бутикам. Спустя часа два мы об этом пожалели – там собралось огромное количество людей, поэтому мы решили туда не заходить», - сказал Роман Смирнов.
Люди в соцсетях пишут, что больше всего народу во вчерашний день было после обеда, там был забит почти весь первый этаж, а за порядком приставили следить охранников.
Стоит отметить, что стоимость одежды в H&M не изменилась. Дата открытия в ТРЦ «Аура» пока остается неизвестной.