Сотни людей стоят второй день в очереди за покупками в H&M в Новосибирске

«Мы пришли туда с самого открытия, но не стали сразу в этот магазин заходить – решили сначала походить по другим бутикам. Спустя часа два мы об этом пожалели – там собралось огромное количество людей, поэтому мы решили туда не заходить», - сказал Роман Смирнов.