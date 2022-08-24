Водитель пробил колеса из-за ям на асфальте в Кировском районе Новосибирска

«В этом году выезжали с комиссией на Гусинобродское шоссе и там обратил внимание, что ямы размером с колесо. Я не понимаю, как такое можно допустить?», - сказал Травников. «Мэру Новосибирска Анатолию Локтю я в лицо все высказал по этому поводу, а уже после этого он проводил совещание на ГБШ. Этот позорный недостаток будет устранен», - добавил губернатор.