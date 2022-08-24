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Водитель пробил колеса из-за ям на асфальте в Кировском районе Новосибирска

Сегодня, 10:23
Фото: АСТ-54
Автомобилист повредил два колеса из-за разрушенного асфальта в Кировском районе Новосибирска. Об этом он рассказал сибирякам в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
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Дорога

Мужчина пытался объехать ямы и угодил колесами на канализационный люк возле остановки «Рабочая» 23 августа. На этом участке ремонтировали теплотрассу, но знаки не поставили.

«Асфальт раскопали для ремонта, но место никак не оградили. Я пробил там два колеса, лопнули диски», - написал водитель.

Новосибирцы в комментариях под постом посоветовали мужчине обратиться в суд. 

Дороги с ямами встречаются и в других районах Новосибирска. 20 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о плохом состоянии Гусинобродского шоссе – он заявил, что деньги на ремонт всегда найти можно, чтобы не допускать «ямы по колесо».

«В этом году выезжали с комиссией на Гусинобродское шоссе и там обратил внимание, что ямы размером с колесо. Я не понимаю, как такое можно допустить?», - сказал Травников. «Мэру Новосибирска Анатолию Локтю я в лицо все высказал по этому поводу, а уже после этого он проводил совещание на ГБШ. Этот позорный недостаток будет устранен», - добавил губернатор.

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