Несколько машин пробили колеса на дороге в Октябрьском районе Новосибирска

Сразу несколько автомобилей попали в дорожную западню на перекрестке улиц Днепрогэсовской и Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска. Машины повредили колёса в яме на разбитой дороге.
Фото и видео с места происшествия публикует служба эвакуации АСТ-54. Пострадали автомобили Mercedes-Benz CL-500, Audi A4 и Mercedes-Benz E-Class.
Водители заявили, что их транспортные средства получили повреждения металлических дисков. Также были порваны покрышки.
Яма на дороге глубокая. А ее ширина составляет не менее метра.