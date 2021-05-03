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Несколько машин пробили колеса на дороге в Октябрьском районе Новосибирска

3 мая 2021, 12:21
Ширина ямы составляет не менее метра.

Сразу несколько автомобилей попали в дорожную западню на перекрестке улиц Днепрогэсовской и Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска. Машины повредили колёса в яме на разбитой дороге.

Фото и видео с места происшествия публикует служба эвакуации АСТ-54. Пострадали автомобили Mercedes-Benz CL-500, Audi A4 и Mercedes-Benz E-Class.

Водители заявили, что их транспортные средства получили повреждения металлических дисков. Также были порваны покрышки.

Яма на дороге глубокая. А ее ширина составляет не менее метра.

#Новости#Происшествия
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