"Я за форму": министр образования НСО о принуждении к покупке школьной одежды

Школы имеют право вводить стандарт одежды, но только с согласия родителей. В подавляющем большинстве школ Новосибирска не дают никаких указаний о том, форму какого производителя покупать, заявил в среду, 24 августа, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
"То, что обращения есть, я согласен. Но я бы не сказал, что их массово много. Если такие факты вскрываются, нужно идти к учредителю, в муниципалитеты, и этот вопрос отрабатывать родителям. Но в большинстве случаев, когда даже ко мне приходили в этом году, когда мы начинали вскрывать ситуацию, то там были решения родительских комитетов, в какую фирму обращаться",
- сказал глава регионального Минобра в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".
Сергей Федорчук подчеркнул, что он не встречал случаев прямого давления администрации школ на родителей в плане покупку формы. Скрины переписок в родительских чатах, которые недовольные публикуют в социальных сетях, министр не считает доказательством.
"Если меня спросят, за форму я или против, я скажу – я за форму. Но это не должно быть так, что такой-то фирме покупайте по такой-то цене. Вы можете пойти с любой магазин и купить по той цене, которая вам нравится. Там простой принцип. Классический стиль одежды, черный них, белый верх",
- добавил Федорчук.
Ранее мы рассказывали о том, что перед началом учебного года родители жалуются – им навязывают покупку формы в разы дороже, чем можно приобрести на школьных ярмарках. В прокуратуре заявили, что проведут проверку по фактам таких сообщений.