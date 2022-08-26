Инцидент произошел 23 августа в деревне Камышинка Сузунского района региона. Соседи заметили пожар в доме 69-летнего мужчины и вызвали сотрудников МЧС. При разборе завалов они нашли тело хозяина с разбитой головой и вызвали полицию.
«У погибшего выявили множественные травмы головы и начали расследование убийства. Среди знакомых мужчины оказался тот, кто уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Выяснили, что он может скрываться в соседнем селе и после опроса жителей его нашли в одном из заброшенных домов. Им оказался 63-летний сибиряк», - отметили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.
Следователи установили, что вечером 23 августа мужчины вместе выпивали в доме у погибшего. Между ними возникла ссора и гость схватился за кочергу. Он ударил её по голове друга, а потом сбежал выбежал на улицу и поджег дом.
«Мужчине уже предъявили обвинения и заключили под стражу. Он во всём сознался. Против него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ», - отметила пресс-секретарь СУ СК Татьяна Дмитриева.
Расследование ещё продолжается.