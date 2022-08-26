«У погибшего выявили множественные травмы головы и начали расследование убийства. Среди знакомых мужчины оказался тот, кто уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Выяснили, что он может скрываться в соседнем селе и после опроса жителей его нашли в одном из заброшенных домов. Им оказался 63-летний сибиряк», - отметили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.