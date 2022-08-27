Испуганные девушки ушли с этого места и за другим углом у дома №15 по улице Полевая их ждал второй извращенец в балаклаве. Мужчина, увидев молодых женщин, побежал за ними. Скрыться от извращенца удалось лишь в подъезде. Авторы поста вызвали полицию, но к этому времени оба эксгибициониста успели скрыться.