По словам девушек, инциденты произошли с 26 на 27 августа. С первым эксгибиционистом они столкнулись 1:00 между улицами Полевая и Российская. Там их ждал парень с балаклавой на голове, который занимался онанизмом.
Испуганные девушки ушли с этого места и за другим углом у дома №15 по улице Полевая их ждал второй извращенец в балаклаве. Мужчина, увидев молодых женщин, побежал за ними. Скрыться от извращенца удалось лишь в подъезде. Авторы поста вызвали полицию, но к этому времени оба эксгибициониста успели скрыться.
Напомним, это не единственный подобный случай, который произошел в Академгородке. Ранее с извращенцем столкнулась студентка НГУ.