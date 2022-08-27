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Эксгибиционист в балаклаве гонялся за молодыми девушками в Академгородке

Сегодня, 12:55

Эксгибиционисты в балаклавах напугали девушек в новосибирском Академгородке

В Советском районе Новосибирска две девушки поздно ночью встретили несколько эксгибиционистов. О произошедшем сибирячки написали пост ВКонтакте в группе «‎Сообщество Академгородка»‎.
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По словам девушек, инциденты произошли с 26 на 27 августа. С первым эксгибиционистом они столкнулись 1:00 между улицами Полевая и Российская. Там их ждал парень с балаклавой на голове, который занимался онанизмом. 

Испуганные девушки ушли с этого места и за другим углом у дома №15 по улице Полевая их ждал второй извращенец в балаклаве. Мужчина, увидев молодых женщин, побежал за ними. Скрыться от извращенца удалось лишь в подъезде. Авторы поста вызвали полицию, но к этому времени оба эксгибициониста успели скрыться.

Напомним, это не единственный подобный случай, который произошел в Академгородке. Ранее с извращенцем столкнулась студентка НГУ. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#2022#Новосибирск
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