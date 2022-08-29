Всего иска было два. В первом суд отказал во взыскании 24 млн рублей, а во втором- на 17 млн рублей. При этом с ответчика потребовали «подробный анализ фактических обстоятельств, препятствующих выполнению работ (относительно этапов, поименованных в исковом заявлении; представить подтверждающие документы: письма, акты, журналы ведения работ)».