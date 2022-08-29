ГКУ «Арена» является заказчиком строительства новой ледовой арены на левом берегу города Новосибирска. Учреждение подало два иска в Арбитраж на ООО «Элинальфа». С застройщика планировалось взыскать более 41 млн рублей. Речь идет о пени по госконтрактам на строительство арены.
Всего иска было два. В первом суд отказал во взыскании 24 млн рублей, а во втором- на 17 млн рублей. При этом с ответчика потребовали «подробный анализ фактических обстоятельств, препятствующих выполнению работ (относительно этапов, поименованных в исковом заявлении; представить подтверждающие документы: письма, акты, журналы ведения работ)».
Напомним, ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил провести проверку из-за увеличившейся стоимости строительства ЛДС в Новосибирске и срыва сроков. Стоимость строительства ЛДС изначально была 10 млрд рублей, но к 2022 году она выросла до 13 млрд рублей.