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41 млн рублей не смогли взыскать с застройщика ЛДС в Новосибирске

Сегодня, 16:03
Фото: 1MI
Арбитражный суд отклонил иски заказчика строительства ЛДС в Новосибирске – с застройщика хотели взыскать более 40-ка миллионов рублей. Информация появилась на сайте ведомства.

ГКУ «Арена» является заказчиком строительства новой ледовой арены на левом берегу города Новосибирска. Учреждение подало два иска в Арбитраж на ООО «Элинальфа». С застройщика планировалось взыскать более 41 млн рублей. Речь идет о пени по госконтрактам на строительство арены. 

Всего иска было два. В первом суд отказал во взыскании 24 млн рублей, а во втором- на 17 млн рублей. При этом с ответчика потребовали «подробный анализ фактических обстоятельств, препятствующих выполнению работ (относительно этапов, поименованных в исковом заявлении; представить подтверждающие документы: письма, акты, журналы ведения работ)».

Напомним, ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил провести проверку из-за увеличившейся стоимости строительства ЛДС в Новосибирске и срыва сроков. Стоимость строительства ЛДС изначально была 10 млрд рублей, но к 2022 году она выросла до 13 млрд рублей.

#Эмилия Каплунская#Город#Общество#Новосибирская область#2022#Суд#Новосибирск
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