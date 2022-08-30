По данным муниципалитета, отопление включат, когда среднесуточная температура воздуха будет в пределах ниже +8 градусов. Такие показатели должны продержаться не менее 5 дней.
Кроме того, при начале отопительного сезона учитывается и климат. Если в регионе температура будет ниже нормы, то отопление включат сразу же, не дожидаясь 5 дней.
Напомним, теплоснабжение может поступить в дома Новосибирска через пару дней, если горожане оформят заявку на раннее подключение отопления. Техническая возможность раннего подключения есть у большинства домов города, но по отдельным объектам досрочная подача тепла пока может быть недоступна. Это связано с большими объемами капитального и текущего ремонта.