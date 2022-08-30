Напомним, теплоснабжение может поступить в дома Новосибирска через пару дней, если горожане оформят заявку на раннее подключение отопления. Техническая возможность раннего подключения есть у большинства домов города, но по отдельным объектам досрочная подача тепла пока может быть недоступна. Это связано с большими объемами капитального и текущего ремонта.