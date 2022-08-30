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Стало известно, когда включат отопление в Новосибирске в 2022 году

Сегодня, 09:28
Фото: 1MI

В мэрии объяснили, когда начнется отопительный сезон в Новосибирске

Новосибирцы с нетерпением ждут начала отопительного сезона. В городской мэрии рассказали, когда он начнется.

По данным муниципалитета, отопление включат, когда среднесуточная температура воздуха будет в пределах ниже +8 градусов. Такие показатели должны продержаться не менее 5 дней. 

Кроме того, при начале отопительного сезона учитывается и климат. Если в регионе температура будет ниже нормы, то отопление включат сразу же, не дожидаясь 5 дней. 

Напомним, теплоснабжение может поступить в дома Новосибирска через пару дней, если горожане оформят заявку на раннее подключение отопления. Техническая возможность раннего подключения есть у большинства домов города, но по отдельным объектам досрочная подача тепла пока может быть недоступна. Это связано с большими объемами капитального и текущего ремонта.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирская область#2022#1 сентября#Новосибирск#Мэрия#Локоть#Мэр
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