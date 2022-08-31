Так, АО «Альфа-банк» требует признать банкротами: «Ника-Инвест», «Полёт-Инвест», «Чайка-Инвест», «Комета-Инвест», «Парус-Инвест», «Глобус-Инвест» и «Сити-Инвест».
Судя по данным с сайта, с каждого ответчика банк требует около 2 млрд рублей. Удалось выяснить, что все компании зарегистрированы по одному адресу – Чаплыгина №2/1. Фирмы второй месяц находятся в стадии ликвидации.
Отметим, что суд еще не начал рассматривать заявление. Другие детали не разглашаются. Неизвестно и по каким именно причинам компании находятся в стадии ликвидации.
Напомним, ранее Atas.info писал про долгострои Новосибирска. Большинство застройщиков признаны банкротами. Актуальная база адресов проблемных домов - в материале.