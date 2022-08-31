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«Альфа-банк» банкротит 7 новосибирских компаний из-за многомиллиардных долгов

Сегодня, 11:26
Фото: 1MI
В Арбитражный суд Новосибирска поступило обращение от «Альфа-банк». В нем требуют признать банкротами сразу семь городских компания. Соответствующая информация появилась на официальном сайте «Электронное правосудие».
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Так, АО «Альфа-банк» требует признать банкротами: «Ника-Инвест», «Полёт-Инвест», «Чайка-Инвест», «Комета-Инвест», «Парус-Инвест», «Глобус-Инвест» и «Сити-Инвест». 

Судя по данным с сайта, с каждого ответчика банк требует около 2 млрд рублей. Удалось выяснить, что все компании зарегистрированы по одному адресу – Чаплыгина №2/1. Фирмы второй месяц находятся в стадии ликвидации. 

Отметим, что суд еще не начал рассматривать заявление. Другие детали не разглашаются. Неизвестно и по каким именно причинам компании находятся в стадии ликвидации.  

Напомним, ранее Atas.info писал про долгострои Новосибирска. Большинство застройщиков признаны банкротами. Актуальная база адресов проблемных домов - в материале. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экономика#Бизнес#2022#Суд#Новосибирская область#Новосибирск
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