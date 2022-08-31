По данным с сайта S7, самыми бюджетными городами с минимальными ценами за билеты для отдыха стали:
Средние цены за билеты в 2022 году по России – Сочи, Абакан:
Авиабилеты в Грозный, Иркутск и Казань в 2022 году
Добавим, что цены за авиабилеты указаны – минимальные. Стоимость перелета указана для одного пассажира по минимальному тарифу, включая все таксы и сборы.
Напомним, жители Новосибирска нашли способ закупаться техникой и одеждой из любимых масс-маркетов в обход санкций. Теперь на выгодный шоппинг они ездят в страны ближнего зарубежья.