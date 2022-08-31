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В Питер за 7 258, в Сочи за 14 048: куда новосибирцы могут бюджетно слетать осенью-22

Сегодня, 18:03
Фото: atas.info
Вот-вот начнется осень и холода, поэтому многие новосибирцы берут отпуск и едут туда, где тепло. Но необязательно ехать в теплые города, поэтому Atas.info собрал все актуальные цены за билеты в 2022 году по всей России.

По данным с сайта S7, самыми бюджетными городами с минимальными ценами за билеты для отдыха стали: 

 

  • Новосибирск — Барнаул (от 3 830 рублей)
  • Новосибирск — Санкт-Петербург (от 7 358 рублей)
  • Новосибирск — Омск (от 8 028 рублей)
  • Новосибирск — Москва (от 9 148 рублей)
  • Новосибирск — Самара (от 10 840 рублей)
Самые дешевые билеты оказались в Барнаул и Питер
Фото: atas.info

Средние цены за билеты в 2022 году по России – Сочи, Абакан:

  • Новосибирск — Абакан (от 11 556 рублей)
  • Новосибирск — Екатеринбург (от 11 697 рублей)
  • Новосибирск — Пермь (от 13 675 рублей)
  • Новосибирск — Сочи (от 14 048 рублей)
В Сочи поездка обойдется не так дорого
Фото: atas.info

Авиабилеты в Грозный, Иркутск и Казань в 2022 году

  • Новосибирск — Грозный (от 15 500 рублей)
  • Новосибирск — Иркутск (от 15 686 рублей)
  • Новосибирск — Казань (от 15 988 рублей)
  • Новосибирск — Волгоград (от 16 696 рублей) 
  • Новосибирск — Нижний Новгород (от 17 530 рублей)
  • Новосибирск — Владивосток (от 26 404 рублей)
  • Новосибирск — Южно-Сахалинск (от 27 118 рублей)
  • Новосибирск — Петропавловск-Камчатский (от 28 730 рублей)
Самый дорогой билет до Петропавловск-Камчатский
Фото: atas.info

Добавим, что цены за авиабилеты указаны – минимальные. Стоимость перелета указана для одного пассажира по минимальному тарифу, включая все таксы и сборы.

Напомним, жители Новосибирска нашли способ закупаться техникой и одеждой из любимых масс-маркетов в обход санкций. Теперь на выгодный шоппинг они ездят в страны ближнего зарубежья.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирская область#2022#1 сентября#Новосибирск#Россия#Учебный год
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