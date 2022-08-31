Вот-вот начнется осень и холода, поэтому многие новосибирцы берут отпуск и едут туда, где тепло. Но необязательно ехать в теплые города, поэтому Atas.info собрал все актуальные цены за билеты в 2022 году по всей России.

Сюжет Новосибирская область

По данным с сайта S7, самыми бюджетными городами с минимальными ценами за билеты для отдыха стали: Новосибирск — Барнаул (от 3 830 рублей)

Новосибирск — Санкт-Петербург (от 7 358 рублей)

Новосибирск — Омск (от 8 028 рублей)

Новосибирск — Москва (от 9 148 рублей)

Новосибирск — Самара (от 10 840 рублей) Самые дешевые билеты оказались в Барнаул и Питер Фото: atas.info Средние цены за билеты в 2022 году по России – Сочи, Абакан: Новосибирск — Абакан (от 11 556 рублей)

Новосибирск — Екатеринбург (от 11 697 рублей)

Новосибирск — Пермь (от 13 675 рублей)

Новосибирск — Сочи (от 14 048 рублей) В Сочи поездка обойдется не так дорого Фото: atas.info Авиабилеты в Грозный, Иркутск и Казань в 2022 году Новосибирск — Грозный (от 15 500 рублей)

Новосибирск — Иркутск (от 15 686 рублей)

Новосибирск — Казань (от 15 988 рублей)

Новосибирск — Волгоград (от 16 696 рублей)

Новосибирск — Нижний Новгород (от 17 530 рублей)

Новосибирск — Владивосток (от 26 404 рублей)

Новосибирск — Южно-Сахалинск (от 27 118 рублей)

Новосибирск — Петропавловск-Камчатский (от 28 730 рублей) Самый дорогой билет до Петропавловск-Камчатский Фото: atas.info Добавим, что цены за авиабилеты указаны – минимальные. Стоимость перелета указана для одного пассажира по минимальному тарифу, включая все таксы и сборы. Напомним, жители Новосибирска нашли способ закупаться техникой и одеждой из любимых масс-маркетов в обход санкций. Теперь на выгодный шоппинг они ездят в страны ближнего зарубежья.