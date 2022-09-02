Недавно зоопарк праздновал свое 75-летие. В связи с этим событием, глава города вручил руководству сертификат на крупную сумму. Миллион выделили из городского бюджета по программе "Культура города Новосибирска", которая реализуется с 2021 года, и рассчитана до 2026 года.