Недавно зоопарк праздновал свое 75-летие. В связи с этим событием, глава города вручил руководству сертификат на крупную сумму. Миллион выделили из городского бюджета по программе "Культура города Новосибирска", которая реализуется с 2021 года, и рассчитана до 2026 года.
Как рассказали НГС в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии, подаренный миллион рублей зоопарк потратит на покупку оборудования для собственной ветеринарной клиники.
Добавим, несмотря на то, что миллион рублей все же был «подарен», его расход также будут контролировать.