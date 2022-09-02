atas.info
ГлавноеВсе новости

Стало известно, на что Новосибирский зоопарк потратит подаренный Локтем миллион

Сегодня, 09:55
Фото: atas.info
Свой юбилей зоопарк праздновал 28 августа

Новосибирский зоопарк потратит подаренный мэром миллион на ветклинику

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подарил зоопарку имени Ростислава Шило один миллион рублей. В муниципалитете рассказали, на что именно потратят деньги.
Сюжет
2022

Недавно зоопарк праздновал свое 75-летие. В связи с этим событием, глава города вручил руководству сертификат на крупную сумму. Миллион выделили из городского бюджета по программе "Культура города Новосибирска", которая реализуется с 2021 года, и рассчитана до 2026 года.

Как рассказали НГС в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии, подаренный миллион рублей зоопарк потратит на покупку оборудования для собственной ветеринарной клиники.

Добавим, несмотря на то, что миллион рублей все же был «подарен», его расход также будут контролировать. 

Читайте также:
Щенята родились у кустарниковых собак в Новосибирском зоопарке
#Эмилия Каплунская#Общество#Город#2022#Животные#Новосибирск
Подпишитесь
Рейтинг самых богатых директоров школ Новосибирска ко Дню знаний 1 сентября 2022
Вчера, 10:13
Дарья из Новосибирска полюбила Аёдижи Акинолу и стала Оладеле
Вчера, 13:27
Поймали и избили: в Новосибирске очевидцы догнали сбившего мальчика водителя
На улице Гоголя в Новосибирске 1 сентября произошло ДТП, после которого виновник хотел сбежать, но его удалось поймать.
Сегодня, 09:07
Потрепал волосы: наркоман накинулся на незнакомую девушку на остановке в Новосибирске
В Первомайском районе Новосибирска произошел инцидент, в котором пострадала девушка. Вечером, 1 сентября на нее накинулся молодой парень. О произошедшем рассказала мама пострадавшей в группе «Моя Первомайка».
Сегодня, 08:43
Срочно. Получила сотрясение: кто ответит за падение в обморок школьницы в Новосибирске
Сегодня, 11:41
ХК «Сибирь» (Новосибирск): первый матч в КХЛ 2 сентября 2022 – во сколько смотреть
ХК «Сибирь» гостевым матчем против «Сочи» начинает для себя регулярный чемпионат КХЛ 2022-23. Где и во сколько смотреть первую игру новосибирцев 2 сентября, рассказывает Atas.info.
Сегодня, 08:16