Асфальт с покрытием ненадлежащего качества нашли в ходе приемки к осеннему сезону. Она проводилась с 1 июля по 18 августа.
В мэрии сообщают, что ремонт асфальта проводится ежегодно в 7-8 образовательных учреждениях. Для того, чтобы получить ремонт территории, руководство детсадов должно подать заявление о проблеме в течение октября и ноября, пишет «АиФ-Новосибирск». Теперь во всех 37 садах починят асфальт или полностью поменяют покрытие до 2025 года.
Напомним, в детском саду №280 маленькая девочка погибла 18 августа, катаясь на самокате по территории учреждения. За ней не уследили воспитатели, и девочка упала, ударившись головой об асфальт. От полученной травмы она погибла. Асфальт, по которому каталась ребенок, был в плохом состоянии.