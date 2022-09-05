В мэрии сообщают, что ремонт асфальта проводится ежегодно в 7-8 образовательных учреждениях. Для того, чтобы получить ремонт территории, руководство детсадов должно подать заявление о проблеме в течение октября и ноября, пишет «АиФ-Новосибирск». Теперь во всех 37 садах починят асфальт или полностью поменяют покрытие до 2025 года.