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37 детских садов с опасно разбитым асфальтом нашли в Новосибирске

Сегодня, 10:02
Фото: 1MI
В Новосибирске проверили детские сады, и нашли 37 учреждений, где разбит асфальт. Об этом рассказали в муниципалитете.
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2022

Асфальт с покрытием ненадлежащего качества нашли в ходе приемки к осеннему сезону. Она проводилась с 1 июля по 18 августа. 

В мэрии сообщают, что ремонт асфальта проводится ежегодно в 7-8 образовательных учреждениях. Для того, чтобы получить ремонт территории, руководство детсадов должно подать заявление о проблеме в течение октября и ноября, пишет «АиФ-Новосибирск». Теперь во всех 37 садах починят асфальт или полностью поменяют покрытие до 2025 года. 

Напомним, в детском саду №280 маленькая девочка погибла 18 августа, катаясь на самокате по территории учреждения. За ней не уследили воспитатели, и девочка упала, ударившись головой об асфальт. От полученной травмы она погибла. Асфальт, по которому каталась ребенок, был в плохом состоянии. 

#Эмилия Каплунская#Город#Общество#2022#Новосибирская область#Дети#Новосибирск
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