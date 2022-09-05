Гид из Новосибирска до сих пор остаётся на вулкане Камчатки

3 сентября пять человек из 12 рухнули с высоты при восхождении на вулкан – шестой турист скончался позже в палатке. Выжившие ожидают прибытия спасателей, которые 4 сентября не смогли приземлить вертолет из-за сильнейшего ветра на высоте более 3-х тысяч метров.