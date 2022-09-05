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Гид из Новосибирска до сих пор остаётся на вулкане Камчатки

Сегодня, 11:50
Фото: 1MI
Новосибирский гид Андрей Мищенко по последним данным до сих пор находится на вулкане Ключевская Сопка в Камчатском крае.
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Смерть

3 сентября пять человек из 12 рухнули с высоты при восхождении на вулкан – шестой турист скончался позже в палатке. Выжившие ожидают прибытия спасателей, которые 4 сентября не смогли приземлить вертолет из-за сильнейшего ветра на высоте более 3-х тысяч метров.

Как пишет НГС, сибирский гид Андрей Мищенко работает в клубе "Экстрим Тайм". За пять лет он провёл 13 походов на Ключевскую Сопку. 

В составе туристической группы также есть еще один гид Иван Алабугин (г. Барнаул), работающий в "Экстрим Тайм" около восьми лет. Он также считается опытным гидом, который работал с туристами на горах. 

Напомним, среди погибших на вулкане Камчатки не было туристов из Новосибирска. Сейчас известно о шести погибших.

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Смерть#2022#Новосибирск#Туристы погибли на Камчатке
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