Гид из Новосибирска до сих пор остаётся на вулкане Камчатки

3 сентября пять человек из 12 рухнули с высоты при восхождении на вулкан – шестой турист скончался позже в палатке. Выжившие ожидают прибытия спасателей, которые 4 сентября не смогли приземлить вертолет из-за сильнейшего ветра на высоте более 3-х тысяч метров.
Как пишет НГС, сибирский гид Андрей Мищенко работает в клубе "Экстрим Тайм". За пять лет он провёл 13 походов на Ключевскую Сопку.
В составе туристической группы также есть еще один гид Иван Алабугин (г. Барнаул), работающий в "Экстрим Тайм" около восьми лет. Он также считается опытным гидом, который работал с туристами на горах.
Напомним, среди погибших на вулкане Камчатки не было туристов из Новосибирска. Сейчас известно о шести погибших.