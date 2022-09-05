atas.info
ГлавноеВсе новости

«Мы живы, это самое главное»: в Новосибирске «Ока» на скорости влетела в мотоциклиста

Сегодня, 08:56
Фото: АСТ-54

Водитель «Оки» сбил мотоциклиста в центре Новосибирска

В воскресенье, 4 сентября в центре Новосибирска автомобилист сбил мотоциклиста, о чем рассказали очевидцы в социальных сетях.
Сюжет
ДТП

ДТП произошло на улице Советской. Водитель автомобиля «Ока» наехал на проезжающего мимо мотоциклиста. Однако кто стал виновником аварии еще неизвестно. На момент публикации новости в ГИБДД информацию не подтвердили. 

В группе «АСТ-54» опубликовали кадры с места происшествия. На одном из видео слышен странный диалог, в котором водитель «Оки» говорит пострадавшему «Брат, я тебя не видел» и «Человек живой, мы живы, это самое главное». Далее последовала просьба вызвать скорую помощь.

Теперь сотрудники ГИБДД установят точные причины и обстоятельства произошедшего. Также неизвестно, был ли автомобилист пьян. Получил ли травмы мотоциклист – предстоит выяснить. 

Напомним, ранее 8-летнего ребёнка на велосипеде сбил водитель в новосибирском Академгородке. В результате аварии мальчик получил различные травмы. Его доставили в больницу.

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Транспорт#Город#Общество#ДТП#Новосибирск
Подпишитесь
Срочно. Упали с 4 тысяч метров: пятеро туристов из Новосибирска погибли на вулкане Камчатки
3 сентября, 18:48
Снесенную со скандалом стелу героям ВОВ перенесут на окраину Новосибирска
Подозрения новосибирцев по поводу «неприглядного» места для стелы героям войны оправдались. Областной совет ветеранов решил переместить её в район Лесного шоссе, 9.
2 сентября, 15:11
Поймали и избили: в Новосибирске очевидцы догнали сбившего мальчика водителя
На улице Гоголя в Новосибирске 1 сентября произошло ДТП, после которого виновник хотел сбежать, но его удалось поймать.
2 сентября, 09:07
Бердск День города 3 сентября 2022: программа, салют, концерт Дмитрия Колдуна
3 сентября, 07:15
Срочно. Получила сотрясение: кто ответит за падение в обморок школьницы в Новосибирске
2 сентября, 11:41
Рейтинг самых богатых директоров школ Новосибирска ко Дню знаний 1 сентября 2022
1 сентября, 10:13