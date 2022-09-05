В группе «АСТ-54» опубликовали кадры с места происшествия. На одном из видео слышен странный диалог, в котором водитель «Оки» говорит пострадавшему «Брат, я тебя не видел» и «Человек живой, мы живы, это самое главное». Далее последовала просьба вызвать скорую помощь.