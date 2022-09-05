ДТП произошло на улице Советской. Водитель автомобиля «Ока» наехал на проезжающего мимо мотоциклиста. Однако кто стал виновником аварии еще неизвестно. На момент публикации новости в ГИБДД информацию не подтвердили.
В группе «АСТ-54» опубликовали кадры с места происшествия. На одном из видео слышен странный диалог, в котором водитель «Оки» говорит пострадавшему «Брат, я тебя не видел» и «Человек живой, мы живы, это самое главное». Далее последовала просьба вызвать скорую помощь.
Теперь сотрудники ГИБДД установят точные причины и обстоятельства произошедшего. Также неизвестно, был ли автомобилист пьян. Получил ли травмы мотоциклист – предстоит выяснить.
Напомним, ранее 8-летнего ребёнка на велосипеде сбил водитель в новосибирском Академгородке. В результате аварии мальчик получил различные травмы. Его доставили в больницу.