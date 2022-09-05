По данным Госавтоинспекции, все случилось на улице Иванова около шести часов вечера. У дома №30 за рулем автомобиля Nissan Note ехала женщина 1988 года рождения.
В один момент она сбила мальчика 2014 года рождения. Ребенок передвигался на велике на запрещающий красный сигнал светофора.
В результате аварии мальчик получил различные травмы. Его доставили в больницу. Однако характер ранений не уточняется. На месте работал экипаж ДПС. Теперь инспекторы выяснят обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее 19-летний парень умер, врезавшись в забор под Новосибирском. Однако полученные травмы были несовместимы с жизнью и водитель скончался спустя сутки, не приходя в сознание. В ГИБДД уточнили, что у погибшего не было водительских прав.