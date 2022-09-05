Напомним, ранее 19-летний парень умер, врезавшись в забор под Новосибирском. Однако полученные травмы были несовместимы с жизнью и водитель скончался спустя сутки, не приходя в сознание. В ГИБДД уточнили, что у погибшего не было водительских прав.