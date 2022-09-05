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Восьмилетний мальчик на велике не знал ПДД и угодил под колеса машины в Новосибирске

Сегодня, 08:15
Фото: ГИБДД Новосибирска

8-летнего ребёнка на велосипеде сбил водитель в новосибирском Академгородке

В Академгородке Новосибирска в воскресенье, 4 сентября произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний ребенок, о чем сообщают в ГИБДД.
Сюжет
ДТП

По данным Госавтоинспекции, все случилось на улице Иванова около шести часов вечера. У дома №30 за рулем автомобиля Nissan Note ехала женщина 1988 года рождения. 

В один момент она сбила мальчика 2014 года рождения. Ребенок передвигался на велике на запрещающий красный сигнал светофора. 

В результате аварии мальчик получил различные травмы. Его доставили в больницу. Однако характер ранений не уточняется. На месте работал экипаж ДПС. Теперь инспекторы выяснят обстоятельства ДТП. 

Напомним, ранее 19-летний парень умер, врезавшись в забор под Новосибирском. Однако полученные травмы были несовместимы с жизнью и водитель скончался спустя сутки, не приходя в сознание. В ГИБДД уточнили, что у погибшего не было водительских прав. 

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Общество#Транспорт#ДТП#Дети#2022#Новосибирск#Самокаты#Велосипед
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