По данным службы, инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября на улице Полевой в Академгородке. Пятилетняя девочка застряла ногой в качелях на площадке и не смогла самостоятельно выбраться. Рядом с ней находились родители. Они и вызвали спасателей.