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Пришлось перекусить: 5-летняя девочка застряла в качели на площадке в Новосибирске

Сегодня, 10:16
Фото: МАСС

5-летняя девочка застряла ногой в качелях на детской площадке в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска маленькая девочка застряла ногой в качели, о чем рассказали в МАСС.
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Дети

По данным службы, инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября на улице Полевой в Академгородке. Пятилетняя девочка застряла ногой в качелях на площадке и не смогла самостоятельно выбраться. Рядом с ней находились родители. Они и вызвали спасателей.

«У 5-летней девочки нога застряла в качелях между металлической перекладиной и сиденьем», — сообщили дежурному.

На место прибыл экипаж. С помощью Гидравлического аварийно-спасательного инструмента они перекусили металлическую трубу качелей. В это время родители отвлекали ребенка телефоном. 

После спасательной операции девочку достали и передали родителям. В помощи врачей она не нуждалась. 

Напомним, ранее 37 детских садов с опасно разбитым асфальтом нашли в Новосибирске. Починят покрытие лишь к 2025 году. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Город#Дети#Новосибирск
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