По данным службы, инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября на улице Полевой в Академгородке. Пятилетняя девочка застряла ногой в качелях на площадке и не смогла самостоятельно выбраться. Рядом с ней находились родители. Они и вызвали спасателей.
«У 5-летней девочки нога застряла в качелях между металлической перекладиной и сиденьем», — сообщили дежурному.
На место прибыл экипаж. С помощью Гидравлического аварийно-спасательного инструмента они перекусили металлическую трубу качелей. В это время родители отвлекали ребенка телефоном.
После спасательной операции девочку достали и передали родителям. В помощи врачей она не нуждалась.
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