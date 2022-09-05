Собеседник новостного агентства заявил, что в офисе компании на улице Немировича-Данченко, 146/1 прошли обыски. В ходе проводимых ведомственных мероприятий был задержан генеральный директор.
Стоит отметить, что в ближайшее время будет избрана мера пресечения задержанному. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы или до 5 лет принудительных работ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
Напомним, что 30 августа группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку, где находится жерло вулкана. 3 сентября один из гидов обратился к спасателям с сообщением, что погибло пять человек – они сорвались в обрыв, когда один человек потянул остальных за собой. Сегодня стало известно, что количество погибших достигло уже восьми человек, а к четырем выжившим до сих пор не могут подняться спасатели из-за сложности маршрута. Компанию, организовавшую путешествие, проверяют в прокуратуре.