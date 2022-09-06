Искитимские разбойники 15 и 19 лет отняли в баре у незнакомца 226 тысяч рублей

По данным следствия, инцидент произошел 4 сентября 2022 года в одном из баров по улице Вокзальная магистраль. Три парня 15, 15 и 19 лет (жители Искитимского района) сильно избили 46-летнего мужчину. Далее злоумышленники украли у пострадавшего 226 тысяч рублей и сбежали с места преступления.