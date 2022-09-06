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Искитимские разбойники 15 и 19 лет отняли в баре у незнакомца 226 тысяч рублей

Сегодня, 16:20
Фото: 1MI
Парни били незнакомца по голове и телу

Трое юных искитимцев избили и обокрали мужчину в новосибирском баре

Трое молодых людей, отдыхающих в баре, напали на неизвестного мужчину и украли у него крупную сумму денег. Об этом сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

По данным следствия, инцидент произошел 4 сентября 2022 года в одном из баров по улице Вокзальная магистраль. Три парня 15, 15 и 19 лет (жители Искитимского района) сильно избили 46-летнего мужчину. Далее злоумышленники украли у пострадавшего 226 тысяч рублей и сбежали с места преступления. 

В итоге правоохранители нашли разбойников и возбудили уголовное дело. Им вменяют следующую статью: разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору. 

Следственная проверка продолжается. Назначены экспертизы. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.  

Напомним, ранее неадекватный парень избил незнакомую девушку на остановке в Новосибирске. Так считает мать пострадавшей. По ее словам, агрессивный мужчина ставил ее дочку на колени, выдирал волосы, пинал и бил кулаками. Сейчас странного парня разыскивает мать обиженной девушки.

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Общество#Криминал#Уголовное дело#Новосибирск
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