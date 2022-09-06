Искитимские разбойники 15 и 19 лет отняли в баре у незнакомца 226 тысяч рублей

По данным следствия, инцидент произошел 4 сентября 2022 года в одном из баров по улице Вокзальная магистраль. Три парня 15, 15 и 19 лет (жители Искитимского района) сильно избили 46-летнего мужчину. Далее злоумышленники украли у пострадавшего 226 тысяч рублей и сбежали с места преступления.
В итоге правоохранители нашли разбойников и возбудили уголовное дело. Им вменяют следующую статью: разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
Следственная проверка продолжается. Назначены экспертизы. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, ранее неадекватный парень избил незнакомую девушку на остановке в Новосибирске. Так считает мать пострадавшей. По ее словам, агрессивный мужчина ставил ее дочку на колени, выдирал волосы, пинал и бил кулаками. Сейчас странного парня разыскивает мать обиженной девушки.