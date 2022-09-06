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Мужчину уберегли от падения из окна в Новосибирске - его передали врачам

Сегодня, 11:00
Фото: 1MI

Спасатели уберегли мужчину, стоявшего в проеме окна на улице Есенина в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска в понедельник, 5 сентября спасатели отговорили взрослого мужчину от суицида, о чем рассказали в группе МАСС ВКонтакте.
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2022

По данным спасателей, мужчина 1985 года рождения стоял в проеме окна. Дверь в квартиру по улице Есенина была заблокирована. После того, как доступ в помещение обеспечили, с новосибирцем вели переговоры. 

Благодаря беседе мужчина спустился из проема окна обратно в квартиру. Его передали бригаде врачей скорой помощи. Здоровью сибиряка ничего не угрожает. 

Напомним, ранее 5-летняя девочка застряла ногой в качелях на детской площадке в Новосибирске. С помощью Гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели перекусили металлическую трубу качелей. В это время родители отвлекали ребенка телефоном. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Город#2022#Новосибирск
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