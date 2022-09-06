Мужчину уберегли от падения из окна в Новосибирске - его передали врачам

По данным спасателей, мужчина 1985 года рождения стоял в проеме окна. Дверь в квартиру по улице Есенина была заблокирована. После того, как доступ в помещение обеспечили, с новосибирцем вели переговоры.
Благодаря беседе мужчина спустился из проема окна обратно в квартиру. Его передали бригаде врачей скорой помощи. Здоровью сибиряка ничего не угрожает.
Напомним, ранее 5-летняя девочка застряла ногой в качелях на детской площадке в Новосибирске. С помощью Гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели перекусили металлическую трубу качелей. В это время родители отвлекали ребенка телефоном.