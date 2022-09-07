Директора новосибирской турфирмы этапируют на Камчатку, где погибли 9 альпинистов

Напомним, что 30 августа группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку, где находится жерло вулкана. 3 сентября один из гидов обратился к спасателям с сообщением, что погибло пять человек – они сорвались в обрыв, когда один человек потянул остальных за собой, а спустя время количество погибших выросло до 9 человек – последним стал гид из Новосибирской области.
Судебные процессы будут проходить в регионе, где произошла трагедия – главу фирмы этапируют в Камчатский край. При этом он не признал своей вины и готов защищаться при помощи адвокатов.
В самой организации недавно проходили обыски, но компания даже решила помочь родственникам погибших – она за свой счет переправит их тела в родные края.