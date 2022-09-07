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Директора новосибирской турфирмы этапируют на Камчатку, где погибли 9 альпинистов

Вчера, 18:30
Фото: СУ СКР по НСО.
Кировский районный суд приговорил директора туристической компании ООО «Экстрим Тайм» из Новосибирска к заключению в СИЗО на два месяца по делу о гибели 9 туристов.

Напомним, что 30 августа группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку, где находится жерло вулкана. 3 сентября один из гидов обратился к спасателям с сообщением, что погибло пять человек – они сорвались в обрыв, когда один человек потянул остальных за собой, а спустя время количество погибших выросло до 9 человек – последним стал гид из Новосибирской области.

Судебные процессы будут проходить в регионе, где произошла трагедия – главу фирмы этапируют в Камчатский край. При этом он не признал своей вины и готов защищаться при помощи адвокатов. 

В самой организации недавно проходили обыски, но компания даже решила помочь родственникам погибших – она за свой счет переправит их тела в родные края. 

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Смертельное восхождение: вся хроника трагедии на Камчатке в сентябре 2022
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