6 сентября спасателям удалось добраться до смертельного склона. Сообщается, что Андрей Мищенко погиб. Двух туристов и второго гида, Ивана Алабугина из Барнаула, обнаруживают живыми в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Клиентам турфирмы стало плохо на высоте 4000 метров. Иван Алабугин повел их вниз, в хижину. После того, как его коллега Мищенко сообщил о ЧП, Иван поднялся наверх, пытался оказать помощь выжившим, но после того, как все скончались, спустился обратно к домику. Ивана и двоих туристов эвакуировали с горы на вертолете.