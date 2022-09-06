9 человек, в том числе один гид из Новосибирска, погибли в ходе восхождения на камчатский вулкан Ключевская сопка. Еще двум туристам и одному гиду коммерческой группы удалось спастись. Их эвакуировали со склона и передали в руки медиков
Первое сообщение о трагедии пришло 3 сентября от гидов коммерческой группы, которая была организована при участии новосибирской фирмы "Extreme Time". Экстремальное путешествие было анонсировано в социальных сетях компании, а само восхождение началось еще 1 сентября, и должно было продлиться до 13 сентября.
Позже стало известно, что трагедия разыгралась на высоте 4158 метров. Со склона сорвались 6 человек, которые шли в связке по трое. Пятеро скончались сразу, позже погиб шестой турист.
Из-за очень сильного ветра спасатели не смогли подняться на вертолете в район вершины. Выжившие остались ночевать на склоне, под напором ураганного ветра, при температуре около 15 градусов ниже ноля.
5 сентября гид из Новосибирска Андрей Мищенко вновь выходит на связь со склона по спутниковому телефону. Он сообщает, что скончалось еще двое туристов, сам он находится в тяжелом состоянии со сломанной ногой. Возникает вопрос – где еще один гид и два участника восхождения?
6 сентября спасателям удалось добраться до смертельного склона. Сообщается, что Андрей Мищенко погиб. Двух туристов и второго гида, Ивана Алабугина из Барнаула, обнаруживают живыми в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Клиентам турфирмы стало плохо на высоте 4000 метров. Иван Алабугин повел их вниз, в хижину. После того, как его коллега Мищенко сообщил о ЧП, Иван поднялся наверх, пытался оказать помощь выжившим, но после того, как все скончались, спустился обратно к домику. Ивана и двоих туристов эвакуировали с горы на вертолете.
Оставшиеся в живых участники восхождения говорят о том, что погода в роковой день была хорошей. Альпинисты предположили, что причиной трагедии мог стать камнепад, который сбросил со склона участников группы.
О том, что склон Ключевской сопки очень крутой и сыпучий, рассказывает и известный альпинист, "снежный барс" Роман Абилдаев. Он считает, что категорические обвинения в непрофессионализме в адрес гидов и организаторов восхождения чрезмерны. По мнению Абилдаева, виной всему "трагическое стечение обстоятельств".
Вероятно, при камнепаде или сходе лавины одна связка зацепила другую, и шестеро человек полетели вниз, а поверхность склона была такой, что не позволяла "зарубиться" ледорубом, предполагает горный турист из Новосибирска Константин Суходеев. По мнению же покорителя 8-тысячников Глеба Соколова, вина в случившемся лежит, в том числе, и на гидах, которые повели наверх неподготовленную группу, зная о надвигающейся непогоде.
В Новосибирске в отношении руководителя фирмы ООО "Экстрим Тайм" и погибшего гида Андрея Мищенко возбуждено возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже стало известно о том, что Следственный комитет Камчатского края возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка.
В офисе "Экстрим тайм" прошел обыск, директор компании задержан. 7 сентября Кировский районный суд будет решать вопрос об избрании ему меры пресечения.