Опытный альпинист, мастер спорта Роман Абилдаев, носящий почетное звание "снежный барс" за покорение всех 7-тысячных вершин на территории бывшего Советского Союза, считает, что в гибели людей на склонах камчатского вулкана виновато "трагическое стечение обстоятельств".
"Ребята, которые были гидами вот в этой камчатской группе, они обладали очень высокой квалификацией. И техническим опытом очень серьезным, и опытом на Ключевской конкретно. Погибший Андрей Мищенко более 10 раз поднимался. Мало кто даже из местных столько раз туда поднимался",
- подчеркнул Абиладев в беседе с корреспондентом Atas.info.
Роман заходил на Ключевскую сопку в прошлом году и подчеркивает, что это непростой склон. Штурмовой лагерь находится на высоте 3300 метров, а вершина – 4850. Эту высоту необходимо преодолеть за день, учитывая крутизну и сильную сыпучесть, когда "каждый шаг у тебя какие-то камни вылетают из-под ноги вниз". А в случае срыва катиться вниз придется несколько сотен метров, что делает шансы на выживание минимальными.
"Команда хотела успеть в погодное окно перед надвигающейся непогодой. Они вышли, и этого дня им хватало на восхождение. Но у них произошел какой-то несчастный случай, когда люди сорвались. И остальные проявили солидарность, чтобы не бросить этих участников одних в ожидании помощи. Но их накрыла непогода, а непогода на Камчатке это очень сильные ветра и понижение температуры до минус 15-20 градусов",
- так, по мнению Абилдаева, выглядела картина восхождения.
Однако организатор и гид всегда будут виноваты при любом несчастном случае. "У них нет шансов быть невиновными, таковы особенности действующего законодательства", - констатирует "снежный барс".
Между тем, сфера горного туризма сегодня очень востребована, и всегда будут люди, не обладающие достаточным самостоятельным опытом восхождений, которые будут искать гидов проводников. И запреты на деятельность горных гидов, либо на восхождения на конкретные вершины бессмысленны и ни к чему в плане безопасности не приведут, резюмировал Роман Абилдаев.