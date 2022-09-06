Роман заходил на Ключевскую сопку в прошлом году и подчеркивает, что это непростой склон. Штурмовой лагерь находится на высоте 3300 метров, а вершина – 4850. Эту высоту необходимо преодолеть за день, учитывая крутизну и сильную сыпучесть, когда "каждый шаг у тебя какие-то камни вылетают из-под ноги вниз". А в случае срыва катиться вниз придется несколько сотен метров, что делает шансы на выживание минимальными.