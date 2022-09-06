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"Трагическое стечение обстоятельств": снежный барс Абиладаев о катастрофе на Камчатке

Сегодня, 16:46
Фото: youtube.com/Иван Рылов
Новосибирский альпинист Роман Абилдаев, считает, что категорические обвинения в непрофессионализме в адрес гидов и организаторов восхождения на вулкан Ключевская сопка чрезмерны. Альпинизм потенциально опасное занятие, и даже самый опытный спортсмен может оказаться бессильным против стихии

Опытный альпинист, мастер спорта Роман Абилдаев, носящий почетное звание "снежный барс" за покорение всех 7-тысячных вершин на территории бывшего Советского Союза, считает, что в гибели людей на склонах камчатского вулкана виновато "трагическое стечение обстоятельств".

"Ребята, которые были гидами вот в этой камчатской группе, они обладали очень высокой квалификацией. И техническим опытом очень серьезным, и опытом на Ключевской конкретно. Погибший Андрей Мищенко более 10 раз поднимался. Мало кто даже из местных столько раз туда поднимался",  

- подчеркнул Абиладев в беседе с корреспондентом Atas.info.

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Роман заходил на Ключевскую сопку в прошлом году и подчеркивает, что это непростой склон. Штурмовой лагерь находится на высоте 3300 метров, а вершина – 4850. Эту высоту необходимо преодолеть за день, учитывая крутизну и сильную сыпучесть, когда "каждый шаг у тебя какие-то камни вылетают из-под ноги вниз". А в случае срыва катиться вниз придется несколько сотен метров, что делает шансы на выживание минимальными.

"Команда хотела успеть в погодное окно перед надвигающейся непогодой. Они вышли, и этого дня им хватало на восхождение. Но у них произошел какой-то несчастный случай, когда люди сорвались. И остальные проявили солидарность, чтобы не бросить этих участников одних в ожидании помощи. Но их накрыла непогода, а непогода на Камчатке это очень сильные ветра и понижение температуры до минус 15-20 градусов",

- так, по мнению Абилдаева, выглядела картина восхождения.

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Однако организатор и гид всегда будут виноваты при любом несчастном случае. "У них нет шансов быть невиновными, таковы особенности действующего законодательства", - констатирует "снежный барс".

Между тем, сфера горного туризма сегодня очень востребована, и всегда будут люди, не обладающие достаточным самостоятельным опытом восхождений, которые будут искать гидов проводников. И запреты на деятельность горных гидов, либо на восхождения на конкретные вершины бессмысленны и ни к чему в плане безопасности не приведут, резюмировал Роман Абилдаев.

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