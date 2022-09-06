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Девятым погибшим на вулкане Камчатки стал гид из Новосибирска Андрей Мищенко

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI
Гид из Новосибирска Андрей Мищенко стал девятым погибшим на вулкане Ключевская Сопка, о чем сообщает источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент по предварительным данным среди выживших числятся двое туристов и один гид. Источник заявляет о гибели второго гида, передает издание «КП-Новосибирск». Андрей Мищенко за пять лет провёл 13 походов на Ключевскую Сопку. 

Напомним, 3 сентября на вулкане Ключевская Сопка произошло ЧП – горные туристы сорвались в пропасть со скалы. По последним данным, погибли 9 человек. Организовала их поход турфирма из Новосибирска «Экстрим Тайм». В понедельник, 5 сентября директора компании задержали

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Город#Криминал#Туристы погибли на Камчатке#Смерть#Новосибирск#Россия
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9 из 12 человек погибли в туре новосибирской компании на Ключевскую сопку
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