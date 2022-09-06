В настоящий момент по предварительным данным среди выживших числятся двое туристов и один гид. Источник заявляет о гибели второго гида, передает издание «КП-Новосибирск». Андрей Мищенко за пять лет провёл 13 походов на Ключевскую Сопку.
Напомним, 3 сентября на вулкане Ключевская Сопка произошло ЧП – горные туристы сорвались в пропасть со скалы. По последним данным, погибли 9 человек. Организовала их поход турфирма из Новосибирска «Экстрим Тайм». В понедельник, 5 сентября директора компании задержали.