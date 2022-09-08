20-летний разбойник отобрал у подростка телефон и скрылся в Новосибирске

По данным следствия, подозреваемым стал 20-летний парень. Ночью он попросил у незнакомого 17-летнего юноши телефон, в целях позвонить. Тот согласился, однако потребовав его обратно через некоторое время – получил кулаком в лицо. При этом злоумышленник напугал молодого человека ножом и сбежал.
Вскоре его нашли. Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело по статье: разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору. В совершении преступления разбойник не признался.