Двух женщин-уголовниц разыскивают в Новосибирске

Судом женщинам установили административный надзор на 8 лет. Известно, что 51-летняя Нина Чавкина отбывала срок за несколько краж, а 38-летняя Марина Элементова была осуждена на 5 лет за причинение тяжкого вреда здоровью и заведомо ложный донос.