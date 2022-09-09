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Двух женщин-уголовниц разыскивают в Новосибирске

Сегодня, 09:46
Фото: ГУ МВД по НСО

Полиция ищет в Новосибирске двух женщин-преступниц

В Новосибирске полиция проводит розыск двух женщин, которые уклоняются от административного надзора, о чем сообщили в ведомстве.

Судом женщинам установили административный надзор на 8 лет. Известно, что 51-летняя Нина Чавкина отбывала срок за несколько краж, а 38-летняя Марина Элементова была осуждена на 5 лет за причинение тяжкого вреда здоровью и заведомо ложный донос.

По решению суда, женщинам запрещено выезжать за пределы Новосибирской области. Кроме того, они регулярно должны ходить на отметку по месту жительства. Также Нине Чавкиной запрещено находится в местах общепита, где продают алкоголь.

Напомним, ранее ОМОН скрутил толпу мужчин на парковке у новосибирского ТРЦ «Сибирский Молл». 

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