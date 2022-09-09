Двух женщин-уголовниц разыскивают в Новосибирске

Судом женщинам установили административный надзор на 8 лет. Известно, что 51-летняя Нина Чавкина отбывала срок за несколько краж, а 38-летняя Марина Элементова была осуждена на 5 лет за причинение тяжкого вреда здоровью и заведомо ложный донос.
По решению суда, женщинам запрещено выезжать за пределы Новосибирской области. Кроме того, они регулярно должны ходить на отметку по месту жительства. Также Нине Чавкиной запрещено находится в местах общепита, где продают алкоголь.
Напомним, ранее ОМОН скрутил толпу мужчин на парковке у новосибирского ТРЦ «Сибирский Молл».