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Явка превысила 7% к середине дня 9 сентября на выборах в Новосибирской области

Сегодня, 15:46
Фото: 1MI
Региональная избирательная комиссия подвела первые результаты активности избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области

Первые промежуточные результаты интереса избирателей к выборам депутатов Заксобрания в первый день трехдневного голосования озвучили в региональном избиркоме.

"Явка на дополнительных региональных выборах по одномандатным округам №4 и №10 на 15.00 часов 9 сентября составила 7,55%, проголосовали 6 918 избирателей",

- сообщили в избирательной комиссии Новосибирской области.

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9 сентября в Новосибирской области открылись 155 избирательных участков, где проходит голосование за депутатов регионального Законодательного собрания по одномандатным округам № 4 и №10.

Кроме того, продолжается досрочное голосование на муниципальных выборах. Досрочно отдать свой голос могут избиратели, которые не смогут прийти на участки в основной день голосования, 11 сентября, по уважительным причинам.

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