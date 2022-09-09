Первые промежуточные результаты интереса избирателей к выборам депутатов Заксобрания в первый день трехдневного голосования озвучили в региональном избиркоме.
"Явка на дополнительных региональных выборах по одномандатным округам №4 и №10 на 15.00 часов 9 сентября составила 7,55%, проголосовали 6 918 избирателей",
- сообщили в избирательной комиссии Новосибирской области.
9 сентября в Новосибирской области открылись 155 избирательных участков, где проходит голосование за депутатов регионального Законодательного собрания по одномандатным округам № 4 и №10.
Кроме того, продолжается досрочное голосование на муниципальных выборах. Досрочно отдать свой голос могут избиратели, которые не смогут прийти на участки в основной день голосования, 11 сентября, по уважительным причинам.