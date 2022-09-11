7-летний ребёнок застрял между деревьями в Новосибирске – ему помогали спасатели

Сам инцидент произошел по улице Челюскинцев. Там играл 7-летний мальчик. В один момент у ребенка застряла нога между стволами деревьев. В итоге на место вызвали спасателей.
С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента нога мальчика 2015 года рождения деблокирована. Ребенка передали родителям. В помощи врачей он не нуждался.
Напомним, ранее 5-летняя девочка застряла в качели на площадке в Новосибирске. С помощью Гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели перекусили металлическую трубу качелей. В это время родители отвлекали ребенка телефоном.