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7-летний ребёнок застрял между деревьями в Новосибирске – ему помогали спасатели

Сегодня, 11:42
Фото: 1MI

7-летний мальчик застрял между деревьями в Новосибирске

Днем, 10 сентября в Железнодорожном районе маленький мальчик застрял между деревьями, о чем рассказали в службе МАСС.

Сам инцидент произошел по улице Челюскинцев. Там играл 7-летний мальчик. В один момент у ребенка застряла нога между стволами деревьев. В итоге на место вызвали спасателей.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента нога мальчика 2015 года рождения деблокирована. Ребенка передали родителям. В помощи врачей он не нуждался.

Напомним, ранее 5-летняя девочка застряла в качели на площадке в Новосибирске. С помощью Гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели перекусили металлическую трубу качелей. В это время родители отвлекали ребенка телефоном. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск#Дети
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