Только в сентябре 2022 года в Октябрьском районе по улице Большевистской демонтировали 15 незаконных конструкций. Они числились как действующие и рекламные места на них активно продавались. Как рассказали в мэрии, найти собственников данных конструкций практически не удается возможным.