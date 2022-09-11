Так, муниципалитет каждый год несет убытки в размере около 5 млн рублей. Всему виной – действия нелегальных игроков рынка рекламы, о чем пишет «BFM-Новосибирск». Эксперты посчитали количество незаконно установленных щитов, арок и экранов и сделали вывод о сумме ущерба городскому бюджету.
Только в сентябре 2022 года в Октябрьском районе по улице Большевистской демонтировали 15 незаконных конструкций. Они числились как действующие и рекламные места на них активно продавались. Как рассказали в мэрии, найти собственников данных конструкций практически не удается возможным.
Напомним, ранее объявление о групповом изнасиловании появилось в маршрутке в Новосибирске.