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Стал известен оборот черного рынка рекламы в Новосибирске

Сегодня, 09:48
Фото: 1MI
Нелегальные установки рекламных конструкций наносят существенный ущерб мэрии Новосибирска.

Так, муниципалитет каждый год несет убытки в размере около 5 млн рублей. Всему виной – действия нелегальных игроков рынка рекламы, о чем пишет «BFM-Новосибирск». Эксперты посчитали количество незаконно установленных щитов, арок и экранов и сделали вывод о сумме ущерба городскому бюджету.

Только в сентябре 2022 года в Октябрьском районе по улице Большевистской демонтировали 15 незаконных конструкций. Они числились как действующие и рекламные места на них активно продавались. Как рассказали в мэрии, найти собственников данных конструкций практически не удается возможным.

Напомним, ранее объявление о групповом изнасиловании появилось в маршрутке в Новосибирске. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирская область#Новосибирск#Мэрия
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