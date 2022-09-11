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В Краснозерском районе НСО объявили траур из-за погибшего на Украине земляка

Сегодня, 18:11
Фото: pixabay
День траура объявлен 12 сентября в Краснозерском районе Новосибирской области в память о контрактнике, который погиб в ходе спецоперации на Украине

12 сентября в доме культуры села Мохнатый Лог Краснозерского района Новосибирской области пройдет церемония прощания с погибшим на Украине бойцом контрактной службы Алексеем Буслаевым. В этот день на территории района будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия, сообщила на своей странице во "ВКонтакте" глава района Оксана Семенова.

По словам главы администрации, Алексей Буслаев родился в Мохнатом Логе, закончил там школу, после окончания Ордынского аграрного колледжа был призван в армию, а по завершении срочной службы осенью 2021 года подписал контракт. Буслаев погиб в бою 26 августа.

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#Общество#Смерть#Спецоперация#Траур#Краснозерский район
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