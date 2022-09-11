12 сентября в доме культуры села Мохнатый Лог Краснозерского района Новосибирской области пройдет церемония прощания с погибшим на Украине бойцом контрактной службы Алексеем Буслаевым. В этот день на территории района будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия, сообщила на своей странице во "ВКонтакте" глава района Оксана Семенова.