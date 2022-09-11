12 сентября в доме культуры села Мохнатый Лог Краснозерского района Новосибирской области пройдет церемония прощания с погибшим на Украине бойцом контрактной службы Алексеем Буслаевым. В этот день на территории района будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия, сообщила на своей странице во "ВКонтакте" глава района Оксана Семенова.
По словам главы администрации, Алексей Буслаев родился в Мохнатом Логе, закончил там школу, после окончания Ордынского аграрного колледжа был призван в армию, а по завершении срочной службы осенью 2021 года подписал контракт. Буслаев погиб в бою 26 августа.