Около 11 тысяч первокурсников приняли участие в параде студенчества, который прошел на центральной улице Новосибирска. Участники акции, среди которых были студенты из Луганской народной республики, прошли по Красному проспекту от Дома офицеров, до площади Ленине, где их приветствовали чиновники региональной администрации.
Для участников шествия парад стал и посвящением в студенты – на главной площади Новосибирска он произнесли так называемую клятву студента. За музыкальную часть праздника отвечала группа PIZZA.
Впервые парад студентов в Новосибирске прошел в 2017 году.