Около 11 тысяч первокурсников приняли участие в параде студенчества, который прошел на центральной улице Новосибирска. Участники акции, среди которых были студенты из Луганской народной республики, прошли по Красному проспекту от Дома офицеров, до площади Ленине, где их приветствовали чиновники региональной администрации.