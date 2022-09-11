Явка на довыборы в новосибирское Заксобрание превысила 20%

Так, явка на довыборы в Законодательное собрание региона по итогам двух дней составила 14,35% по округу № 10 и 20,05% по округу № 4. Как подчеркнули в Избиркоме, это выше, чем было в первый день на обоих округах.
Только за 9 и 10 сентября на округе № 10 проголосовали 6859 человек, а на округе № 4 – 8795 человек. На выборах работает 155 участковых комиссий.
Напомним, ранее Atas.info писал, кого готовятся выбрать жители региона, как будут организованы выборы. Также читайте, что явка по выборам в органы местного самоуправления Новосибирской области вчера составила более 15 тысяч человек. Больше всего проголосовали в округе №4.