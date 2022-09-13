В Новосибирской области началось постепенное похолодание. В связи с этим скоро в регионе начнется отопительный сезон. Когда в домах включат отопление – после первого снега или после, читайте в материале Atas.info.

Когда в Новосибирске выпадет первый снег осенью-2022 Прогноз погоды на сентябрь-2022 Будет ли бабье лето в сентябре-2022 Когда дадут отопление в Новосибирске – до или после первого снега