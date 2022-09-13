Если сравнить даты первого выпадения снега, то однозначный прогноз дать трудно. По статистике, снежинки начинают лететь еще в конце сентября, но тут же они тают из-за перепадов температуры.
В первой половине сентября в Новосибирске тепло было в пределах +12…+18 градусов. По данным сайта world-weather, во второй половине месяца в город придет потепление до +22 градусов. Дни будут солнечными и без осадков.
А вот сервис «Яндекс. Погоды» не обещает жару в конце сентября. Температура воздуха будет минимальной – в пределах +10…+13 градусов. Дожди будут часто, а местами даже пройдет мокрый снег.
По данным сайта gismeteo – бабье лето придет во второй половине сентября. Оно принесет настоящую летнюю жару до +27 градусов. Потепление начнется с 19 сентября. Дождей и снега не предвидится.
Отопление в Новосибирской области подключат до первого снега. Мэрия города объявила точную дату тепла в домах. Практика показывает, что отопление включают в 20-х числах сентября.