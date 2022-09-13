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Когда выпадет первый снег в Новосибирске в сентябре 2022 года – шокирующий прогноз

Сегодня, 06:22
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
В Новосибирской области началось постепенное похолодание. В связи с этим скоро в регионе начнется отопительный сезон. Когда в домах включат отопление – после первого снега или после, читайте в материале Atas.info.

Когда в Новосибирске выпадет первый снег осенью-2022

Если сравнить даты первого выпадения снега, то однозначный прогноз дать трудно. По статистике, снежинки начинают лететь еще в конце сентября, но тут же они тают из-за перепадов температуры.

  • В 2019 году первый снег выпал 18 октября;
  • В 2020 году – 29 сентября;
  • В 2021 году – 30 октября;
  • В 2022 году синоптики прогнозируют примерную дату снегопада на 9 октября.
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Прогноз погоды на сентябрь-2022

В первой половине сентября в Новосибирске тепло было в пределах +12…+18 градусов. По данным сайта world-weather, во второй половине месяца в город придет потепление до +22 градусов. Дни будут солнечными и без осадков.

А вот сервис «Яндекс. Погоды» не обещает жару в конце сентября. Температура воздуха будет минимальной – в пределах +10…+13 градусов. Дожди будут часто, а местами даже пройдет мокрый снег.

Фото: Эмилия Губарева

Будет ли бабье лето в сентябре-2022

По данным сайта gismeteo – бабье лето придет во второй половине сентября. Оно принесет настоящую летнюю жару до +27 градусов. Потепление начнется с 19 сентября. Дождей и снега не предвидится.

Отопление в Новосибирской области подключат уже на следующей неделе
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Когда дадут отопление в Новосибирске – до или после первого снега

Отопление в Новосибирской области подключат до первого снега. Мэрия города объявила точную дату тепла в домах. Практика показывает, что отопление включают в 20-х числах сентября.

  • В 2019 году включили 25 сентября;
  • В 2020 году – 22 сентября;
  • В 2021 году – 20 сентября;
  • В 2022 году отопление включат с 19 числа. Его начнут подключать постепенно – с 15 сентября в социальных объектах, а с 19 сентября в жилых домах.  
#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Погода
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