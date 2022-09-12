atas.info
ГлавноеВсе новости

Подготовка к отопительному сезону продолжается в Новосибирске

Сегодня, 11:11
Фото: 1MI

В Новосибирской области продолжается подготовка к отопительному сезону

В регионе полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Денис Архипов во время оперативного совещания 12 сентября.

Так, за последнюю неделю в регион было поставлено 19 тысяч тонн угля. На сегодняшний день запас составляет 145 тысяч тонн – это 101% на начало отопительного сезона.

«Готовность объектов жилой фонд – 98%, котельные – 93%. За неделю поступило 358 заявок на газификацию», - уточнил глава минЖКХ.

Напомним, что отопление в Новосибирской области включат тогда, когда температура на улице сохранится в пределах +8 градусов несколько дней. Кроме того, при начале отопительного сезона учитывается и климат. Если в регионе температура будет ниже нормы, то отопление включат сразу же, не дожидаясь 5 дней. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Отопление
Подпишитесь
Кандидаты от ЕР победили на довыборах в Заксобрание Новосибирской области
Сегодня, 11:15
Экс-чиновнику Дубровскому из Бердска из ревности выбили зуб на «Доме-2»
Вчера, 13:38
Пять великих тайн Новосибирска попали в знаменитую книжную серию
Сегодня, 09:12
"Урожаем против свалки": необычную экоакцию протеста устроили дачники Новосибирска
Вчера, 18:56
Новое расписание электричек в Новосибирске с 14 сентября 2022 - причины
Вчера, 09:59
В Новосибирске назвали дату завершения сезона проката самокатов
10 сентября, 15:01