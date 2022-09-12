Так, за последнюю неделю в регион было поставлено 19 тысяч тонн угля. На сегодняшний день запас составляет 145 тысяч тонн – это 101% на начало отопительного сезона.
«Готовность объектов жилой фонд – 98%, котельные – 93%. За неделю поступило 358 заявок на газификацию», - уточнил глава минЖКХ.
Напомним, что отопление в Новосибирской области включат тогда, когда температура на улице сохранится в пределах +8 градусов несколько дней. Кроме того, при начале отопительного сезона учитывается и климат. Если в регионе температура будет ниже нормы, то отопление включат сразу же, не дожидаясь 5 дней.