Напомним, что отопление в Новосибирской области включат тогда, когда температура на улице сохранится в пределах +8 градусов несколько дней. Кроме того, при начале отопительного сезона учитывается и климат. Если в регионе температура будет ниже нормы, то отопление включат сразу же, не дожидаясь 5 дней.