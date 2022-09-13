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Организатор восхождения на вулкане Ключевской сопки прокомментировал гибель туристов

Сегодня, 08:31
Фото: 1MI
Компания из Новосибирска «Экстрим тайм», организовавшая смертельное восхождение на вулкан Камчатки, прокомментировала трагедию, в которой погибли 9 туристов. Сообщение появилось на их странице «ВКонтакте».

Напомним, что гибель туристов из разных регионов России произошла в начале сентября. На вулкан Ключевской сопки поднимались 10 туристов и два гида из Новосибирска. В один момент часть альпинистов сорвалась, а другая часть погибала с каждым днем от переохлаждения, в том числе умер и гид. Удалось спасти лишь двоих туристов и одного сопровождающего. После произошедшего арестовали директора компании «Экстрим тайм» Андрея Степанова.

На своей странице компания впервые дала комментарий и заявила, что при восхождении на вулкан группа из восьми туристов в сопровождении инструктора стала жертвой трагедии.

«На высоте примерно 4000 метров они по неизвестной причине сорвались с горы. Несмотря на предпринятые усилия, спасти никого не удалось. Мы до сих пор не можем поверить в случившееся. Трагедия унесла жизни близких нам людей – друзей, коллег. Мы выражаем самые искренние соболезнования родным и близким погибших, разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами», – говорится в сообщении группы.

Кроме того, в турфирмы готовы оказать любую поддержку семьям погибшим. Сейчас они активно сотрудничают со следствием.  

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