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В новосибирском магазине, где заперли мальчика в морозилке, не отдают записи с камер

Сегодня, 11:49
Фото: 1MI
Следователи не могут изъять запись с камеры видеонаблюдения с магазина, в котором ребенка заперли в морозилке.

Согласно информации СК, правоохранители не могут получить видео от магазина «Мария-Ра», где школьника заперли в холодильнике, сообщает RT. Причиной этого инцидента стала просьба мальчика убрать просроченные продукты с полок.

Со слов отца ребенка, сотрудники магазина заявляют об отсутствии у них видеоархива. Якобы камеры просматривает охранник только в режиме онлайн.

Напомним, ранее Atas.info писал подробную историю про запертого мальчика. Также сам ребенок рассказал свою версию произошедшего в магазине Дзержинского района.

#Общество#Город#Новосибирск#Ребенка заперли в холодильнике магазина#Полиция#2022#Дети#Уголовное дело#Эмилия Каплунская
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