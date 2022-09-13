В новосибирском магазине, где заперли мальчика в морозилке, не отдают записи с камер

Согласно информации СК, правоохранители не могут получить видео от магазина «Мария-Ра», где школьника заперли в холодильнике, сообщает RT. Причиной этого инцидента стала просьба мальчика убрать просроченные продукты с полок.
Со слов отца ребенка, сотрудники магазина заявляют об отсутствии у них видеоархива. Якобы камеры просматривает охранник только в режиме онлайн.
Напомним, ранее Atas.info писал подробную историю про запертого мальчика. Также сам ребенок рассказал свою версию произошедшего в магазине Дзержинского района.