Сбежавшие преступники пытались уйти от погони на троллейбусе №8 в Новосибирске

Сам инцидент произошел утром, 14 сентября на улице Кирова. В одном из магазинов двое неизвестных новосибирцев украли пару бутылок алкоголя. Скрыться они решили на троллейбусе №8, но за ними уже гналась охрана. Погоня длилась 10 остановок, и схватить злоумышленников удалось уже на левом берегу.
Оказалось, что мужчины хотели отметить свое освобождение и уже знатно напились. При задержании любители выпить попытались сопротивляться, но бесполезно. В итоге уже открытый похищенный алкоголь изъяли. Хулиганов доставили в полицию, где они и признаюсь, что лечились в реабилитационном центре от алкогольной зависимости, но сбежали.