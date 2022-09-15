Сбежавшие преступники пытались уйти от погони на троллейбусе №8 в Новосибирске

Оказалось, что мужчины хотели отметить свое освобождение и уже знатно напились. При задержании любители выпить попытались сопротивляться, но бесполезно. В итоге уже открытый похищенный алкоголь изъяли. Хулиганов доставили в полицию, где они и признаюсь, что лечились в реабилитационном центре от алкогольной зависимости, но сбежали.