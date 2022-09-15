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Сбежавшие преступники пытались уйти от погони на троллейбусе №8 в Новосибирске

Сегодня, 14:06
Фото: 1MI
В Новосибирске двое мужчин пылись избавиться от алкогольной зависимости, но не вышло – они сбежали из реабилитационного центра и украли алкоголь, о чем рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

Сам инцидент произошел утром, 14 сентября на улице Кирова. В одном из магазинов двое неизвестных новосибирцев украли пару бутылок алкоголя. Скрыться они решили на троллейбусе №8, но за ними уже гналась охрана. Погоня длилась 10 остановок, и схватить злоумышленников удалось уже на левом берегу.

Оказалось, что мужчины хотели отметить свое освобождение и уже знатно напились. При задержании любители выпить попытались сопротивляться, но бесполезно. В итоге уже открытый похищенный алкоголь изъяли. Хулиганов доставили в полицию, где они и признаюсь, что лечились в реабилитационном центре от алкогольной зависимости, но сбежали.

#Эмилия Каплунская#Криминал#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск#2022
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