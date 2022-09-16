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Депутат новосибирского Заксобрания Иван Сидоренко отправлен под домашний арест

Сегодня, 06:41
Фото: Управление судебного департамента в новосибирской области
В пятницу, 16 сентября депутата Заксобрания Ивана Сидоренко, подозреваемого в крупном мошенничестве, отправили под домашний арест. Меру пресечения ему избрал Центральный районный суд, о чем сообщили в Управлении Судебного департамента по региону.

Иван Сидоренко признал вину после предъявления обвинения и погасил ущерб. Решением суда его отправили под домашний арест до 13 ноября 2022 года. Постановление еще не вступило в законную силу.

Напомним, что на народного избранника и по совместительству гендиректора строительной компании ООО «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко возбудили уголовное дело о мошенничестве на 163 млн рублей.  

Будучи руководителем компании, он предъявил в мэрию фальшивые документы о наличии на указанном земельном участке торгового центра площадью 5,1 тыс. кв. метров. Это и послужило основанием его преимущественного права выкупа без проведения торгов по льготной стоимости за 17,2 млн рублей. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Криминал#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#2022#Мошенничество#Дело депутата Сидоренко
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