Депутат новосибирского Заксобрания Иван Сидоренко отправлен под домашний арест

Будучи руководителем компании, он предъявил в мэрию фальшивые документы о наличии на указанном земельном участке торгового центра площадью 5,1 тыс. кв. метров. Это и послужило основанием его преимущественного права выкупа без проведения торгов по льготной стоимости за 17,2 млн рублей.