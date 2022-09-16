Депутат новосибирского Заксобрания Иван Сидоренко отправлен под домашний арест

Иван Сидоренко признал вину после предъявления обвинения и погасил ущерб. Решением суда его отправили под домашний арест до 13 ноября 2022 года. Постановление еще не вступило в законную силу.
Напомним, что на народного избранника и по совместительству гендиректора строительной компании ООО «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко возбудили уголовное дело о мошенничестве на 163 млн рублей.
Будучи руководителем компании, он предъявил в мэрию фальшивые документы о наличии на указанном земельном участке торгового центра площадью 5,1 тыс. кв. метров. Это и послужило основанием его преимущественного права выкупа без проведения торгов по льготной стоимости за 17,2 млн рублей.