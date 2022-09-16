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Режим черного неба объявлен на все выходные в Новосибирской области

Сегодня, 08:29
Фото: 1MI
В Новосибирской области на выходных будут сохраняться неблагоприятные метеоусловия, накапливающие вредные примеси в воздухе, о чем сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

С 16 сентября с 15:00 до 19 сентября 11:00 синоптики объявили первую степень опасности. В городе – режим так называемого «черного неба».

«На территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности», — отметили в гидрометцентре.

Напомним, первый снег в Новосибирской области выпадет в октябре. В регионе уже началось постепенное похолодание. В связи с этим скоро начнется отопительный сезон. Когда в домах включат отопление – после первого снега или после, читайте в материале Atas.info.

#Город#Экология#Общество#Новосибирская область#Новосибирск#2022#Эмилия Каплунская
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