Режим черного неба объявлен на все выходные в Новосибирской области

С 16 сентября с 15:00 до 19 сентября 11:00 синоптики объявили первую степень опасности. В городе – режим так называемого «черного неба».
«На территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности», — отметили в гидрометцентре.
Напомним, первый снег в Новосибирской области выпадет в октябре. В регионе уже началось постепенное похолодание. В связи с этим скоро начнется отопительный сезон. Когда в домах включат отопление – после первого снега или после, читайте в материале Atas.info.