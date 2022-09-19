Густой туман стал причиной жутких пробок и ДТП утром в Новосибирске

Природное явление наблюдали как в центре города, так и на его окраине. Туман буквально накрыл высотные здания в Новосибирске. Сейчас он начал потихоньку рассеиваться.
На дорогах появились пробки из-за плохой видимости и аварий. По данным сервиса 2ГИС, автомобильные заторы достигают 6 баллов. Затрудненное движение отмечается во многих районах мегаполиса.
В настоящий момент загружена улица Большевистская, Кирова, Ипподромская, Вокзальная магистраль, Кропоткина, Мочищенское шоссе. Также сервис свидетельствует о ДТП в центре на Ленина, на Красном проспекте, Бориса Богаткова, Кирова, Волочаевская, Ватутина, Петухова.