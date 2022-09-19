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Густой туман стал причиной жутких пробок и ДТП утром в Новосибирске

Сегодня, 01:54
Фото: atas.info
вид на Ипподромскую магистраль

Густой туман стал причиной автомобильных пробок и аварий утром в Новосибирске

Рано утром Новосибирск окутал туман. Из-за этого на дорогах ухудшилась видимость, что способствовало автомобильным заторам.

Природное явление наблюдали как в центре города, так и на его окраине. Туман буквально накрыл высотные здания в Новосибирске. Сейчас он начал потихоньку рассеиваться.

На дорогах появились пробки из-за плохой видимости и аварий. По данным сервиса 2ГИС, автомобильные заторы достигают 6 баллов. Затрудненное движение отмечается во многих районах мегаполиса.

В настоящий момент загружена улица Большевистская, Кирова, Ипподромская, Вокзальная магистраль, Кропоткина, Мочищенское шоссе. Также сервис свидетельствует о ДТП в центре на Ленина, на Красном проспекте, Бориса Богаткова, Кирова, Волочаевская, Ватутина, Петухова.

 

 

Фото: 2ГИС

Напомним, ранее фуры стали причиной жуткой пробки на улице Петухова в Новосибирске. 

#Эмилия Каплунская#ДТП#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022
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