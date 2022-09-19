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Как молоко: густой туман накрыл Новосибирск утром 19 сентября

Сегодня, 01:44
Фото: atas.info

Густой туман накрыл Новосибирск 19 сентября

Ранним утром в Новосибирске появился густой туман. Читатели Atas.info утверждают, что видимость не дальше 50 метров.

Около 7 утра город окутало густой дымкой. Природное явление наблюдали как в центре мегаполиса, так и на его окраине. Из-за тумана не было видно высотных зданий.

«Такого густого еще никогда не было», — делятся читатели Atas.info.

По данным сайта Новосибирского гидрометцентра утром, 19 сентября в городе действительно был туман, но сейчас он начинает рассеиваться. Погода сегодня ясная и без осадков.

На дорогах появились и автомобильные пробки. По данным 2ГИС, сейчас загружена улица Большевистская, Кирова, Ипподромская, Вокзальная магистраль, Кропоткина, Мочищенское шоссе.

Напомним, что режим черного неба был объявлен на все выходные в Новосибирской области.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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