С 19 сентября в Новосибирске начался первый этап подключения к отоплению жилых домов. Ранее мы публиковали список всех адресов.
С 21 сентября начнется второй этап включения отопления. Он продлится до 22 сентября. Полный список адресов, где дадут тепло уже в среду:
ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Плахотного, ул. Блюхера(четная сторона), ул. Титова, ул. Ватутина, ул. Вертковская, ул. Римского-Корсакова, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Серафимовича, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Таймырская, ул. Вертковская;
ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Советская, ул. Чаплыгина от ул. Советской до Красного проспекта, ул. Обская, ул. Большевистская, ул. Зыряновская, ул. Якушева, ул. Декабристов, ул. Восход, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская, ул. Садовая, ул. III Интернационала, ул. 9 Ноября ул. Восход, ул. Бориса Богаткова, ул. Гурьевская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Кирова;
ТЭЦ-3: ул. Плахотного, ул. Пархоменко, Станиславский жилмассив, ул. Троллейная, ул. Ударная, ул. Мира, ул. Бурденко, ул. Бетонная, ул. Урманова, ул. 20 Партсъезда, ул. Аникина, ул. Оловозаводская, ул. Саввы Кожевникова, частично Затулинский ж/м ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев.
ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Объединения — ул. Столетова — ул. Макаренко, ул.Танковая, ул. Б.Хмельницкого, ул. Народная, Краснодонский 1-ый переулок, 2-ой переулок, ул. Дениса Давыдова, ул. Олеко Дундича, ул. 25 лет Октября, жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта. Жилмассивы на ул. Деповская, ул. Мясниковой, ул. Краузе, ул. Гребенщикова, ул. Свечникова, ул. Родники, ул. Земнухова, ул. Кочубея, ул. Тюленина, ул. Красных Зорь, ул. Рассветная, ул. Тайгинская, ул. Объединения, ул. Макаренко.
ТЭЦ-5: пр. Дзержинского, ул.Волжская, ул. Волочаевская, ул. Красина, ул. Промышленная, ул. Шекспира, ул. Королева, ул. Индустриальная, ул. Гоголя, ул. Трикотажная, Электрозаводской проезд, ул. Шишкина, ул. Глинки, ул. Даурская, ул. Фрунзе, ул. Национальная, ул. Ползунова, ул. Онежская, ул. Алейская, ул. Писарева, ул. Кольцова, ул. Достоевского, ул. Лермонтова, ул. О.Жилиной, ул. Мичурина, Красный проспект, Вокзальная магистраль, ул. Демьяна Бедного, ул. Державина, ул. Ермака, ул. Ипподромская, ул. Селезнева, ул. Карамзина, ул. Крылова, ул. Татарская, ул. Некрасова, ул. Светлая.
ул. Стофато, ул. Кошурникова, ул. Добролюбова, ул. Журавлева, ул. Шевченко, ул. Толстого, ул. Белинского, ул. Автогенная, ул. Грибоедова, ул. Коммунстроевская, ул. Крамского, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходная, ул. Псковская, ул. Радиотехническая, ул. Узловая, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Ленинградская, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Тополевая, ул. Гаранина, ул. Василия Старощука, Артиллерийская, ул. 2-й пер. Панфиловцев, ул. Карла Либкнехта, ул. Пролетарская, ул. Короленко, ул. Бориса Богаткова, ул. Федосеева, ул. Московская, ул. Кирова, ул. Белинского, ул. Лескова,ул. Маковского, ул. 1-я Инская, ул. Алтайская, ул. Лобова, ул. Адриена Лежена, ул. Есенина.
Полный список всех адресов на разных этапах подключения можно посмотреть по ссылке.