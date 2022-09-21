atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирцев напугала ракета в небе после объявления мобилизации в России

Сегодня, 16:23
Фото: Иван Новиков
Жители Новосибирска испугались летящей ракеты-носителя «Союз-22», которую восприняли за боевые ракеты после начала частичной мобилизации в России. Информацию Atas.info предоставил очевидец.
Сюжет
Украина

Напомним, что ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-22», на борту которого находятся российские космонавты, будет лететь до орбитальной станции до стыковки с модулем «Рассвет».

Жители поселка Ложок в 7 километрах от новосибирского Академгородка запаниковали, ведь до незадолго до этого была объявлена мобилизация – они подумали, что войска Украины запустили на Россию ракету. 

Некоторые посчитали, что они впервые в жизни увидели НЛО, потому что от ракеты исходило необычайное свечение. 

Стоит отметить, что запуск ракеты происходил с космодрома на Байконуре в Республике Казахстан, поэтому многие сибиряки смогли увидеть необычное явление.

Читайте также:
В Новосибирске полицейские вышли на улицы после начала частичной мобилизации в РФНовосибирский депутат Антонов поделился мнением о частичной мобилизации в РоссииКак уехать из России в период мобилизации: совет юриста
#Александр Кондратьев#Видео#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мобилизация#Частичная мобилизация#Украина#Спецоперация#Космос#Частичная мобилизация в России
Подпишитесь
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
Сегодня, 13:42
Бастрыкин поручил срочно наказать виновных в сносе стелы героям ВОВ в Новосибирске
Сегодня, 08:35
Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России
Сегодня, 13:20
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
Сегодня, 12:43
В Новосибирске на депутата Атякшева подали в суд из-за благоустройства скейт-парка
Сегодня, 10:33
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
Сегодня, 09:32