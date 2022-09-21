Новосибирцев напугала ракета в небе после объявления мобилизации в России

Напомним, что ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-22», на борту которого находятся российские космонавты, будет лететь до орбитальной станции до стыковки с модулем «Рассвет».
Жители поселка Ложок в 7 километрах от новосибирского Академгородка запаниковали, ведь до незадолго до этого была объявлена мобилизация – они подумали, что войска Украины запустили на Россию ракету.
Некоторые посчитали, что они впервые в жизни увидели НЛО, потому что от ракеты исходило необычайное свечение.
Стоит отметить, что запуск ракеты происходил с космодрома на Байконуре в Республике Казахстан, поэтому многие сибиряки смогли увидеть необычное явление.