Президент России Владимир Путин выступит перед гражданами страны с экстренным обращением 21 сентября 2022 года. Вероятно, главной темой обращения станут референдумы в ДНР и ЛНР. А после к россиянам обратится министр обороны Сергей Шойгу. Где и во сколько смотреть трансляцию – читайте на Atas.info.

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