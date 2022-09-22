Бизнес-центр «Кронос» вспыхнул в Новосибирске – эвакуировали 600 человек

По данным ведомства, центр «Кронос» загорелся около 16 часов дня. Из здания эвакуировались 600 человек. Уточняется, что огонь образовался на 3-м этаже в вентиляционной шахте.
«Толпы людей эвакуировали из бизнес-центра, сотрудники оставили свою работу, посетители выбежали. У входа была толпучка. Приехало много пожарных машин, я не стала дожидаться развязки и ушла», - рассказала Atas.info посетительница торгового центра.
В МЧС заявили, что возгорание ликвидировали 17 единиц спецтехники и 56 пожарных. Добавим, что здание бизнес-центра располагается по адресу Советская, 5.
Напомним, ранее из полыхающего дома в Новосибирске пожарные вынесли девочку и котов.