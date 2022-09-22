atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бизнес-центр «Кронос» вспыхнул в Новосибирске – эвакуировали 600 человек

Сегодня, 12:44
Фото: ГУ МЧС по НСО
В Железнодорожном районе Новосибирска 22 сентября загорелся бизнес-центр – информацию подтвердили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, центр «Кронос» загорелся около 16 часов дня. Из здания эвакуировались 600 человек. Уточняется, что огонь образовался на 3-м этаже в вентиляционной шахте.

«Толпы людей эвакуировали из бизнес-центра, сотрудники оставили свою работу, посетители выбежали. У входа была толпучка. Приехало много пожарных машин, я не стала дожидаться развязки и ушла», - рассказала Atas.info посетительница торгового центра.

В МЧС заявили, что возгорание ликвидировали 17 единиц спецтехники и 56 пожарных. Добавим, что здание бизнес-центра располагается по адресу Советская, 5.

Напомним, ранее из полыхающего дома в Новосибирске пожарные вынесли девочку и котов. 

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Город#Общество#Новосибирск#2022
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Сегодня, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Сегодня, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
Вчера, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
Вчера, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Сегодня, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
Вчера, 09:32