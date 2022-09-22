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Из полыхающего дома в Новосибирске пожарные вынесли девочку и котов

Сегодня, 12:29
Фото: ГУ МЧС по НСО
В Калининском районе Новосибирска 22 сентября в частном секторе произошел пожар, из которого удалось спасти подростка, а также домашних животных, о чем сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, огонь образовался в доме по улице 2-й Газовой. Кроме того, полыхала баня и крыша другого дома. Была возможность взрыва газового баллона, но ее предотвратили – из гаража своевременно вынесли баллоны.

В доме находилась 16-летняя девочка. Она не могла самостоятельно выбраться из-за густого дыма. На помощь к ней подоспели пожарные, которые также вытащили двух котов. В итоге пожар потушили через час.  

Напомним, ранее сгорели два дома в Заельцовском районе Новосибирска. В одном из домов произошло обрушение кровли. Однако пострадавших нет. Также мотосалон со снегоходами и квадроциклами сгорел на Станционной в Новосибирске. 

#Пожар#Происшествия#Город#Новосибирск#2022#Эмилия Каплунская
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