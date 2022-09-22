По данным ведомства, огонь образовался в доме по улице 2-й Газовой. Кроме того, полыхала баня и крыша другого дома. Была возможность взрыва газового баллона, но ее предотвратили – из гаража своевременно вынесли баллоны.
В доме находилась 16-летняя девочка. Она не могла самостоятельно выбраться из-за густого дыма. На помощь к ней подоспели пожарные, которые также вытащили двух котов. В итоге пожар потушили через час.
Напомним, ранее сгорели два дома в Заельцовском районе Новосибирска. В одном из домов произошло обрушение кровли. Однако пострадавших нет. Также мотосалон со снегоходами и квадроциклами сгорел на Станционной в Новосибирске.