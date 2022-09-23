Жительница Новосибирска оформила на себя кредит по просьбе своей подруги и в итоге оплачивает его сама. Об этом стало известно из группы «Черный список Новосибирск аренда квартир» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, ее подруга слезно попросила оформить кредит, обещая выплатить его за три месяца. Однако после полученных денег сибирячка скрылась. «Будучи близкой мне подругой, слёзно, уговорила взять кредит, обещая закрыть в течение трех месяцев, но не погасила ни копейки, и ей было наплевать, что я на 1 группе инвалидности, с ежемесячными хт, что у меня дети и что мы подруги», — написала женщина в посте. Позже стало известно, что аферистка попросила таким же образом оформить кредит и других людей. В итоге на эти деньги она купила автомобиль. Напомним, ранее мошенники обманули женщину за 8 дней на 3.2 млн. рублей в Новосибирске. Сибирячка теперь вынуждена платить по 100 тысяч рублей в месяц банкам.