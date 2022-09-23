«Яндекс.Погода» прогнозирует в октябре днем плюсовые температуры, а ночью, наоборот. Первый снег выпадет 25 октября, а на смену ему быстро придут дожди. В первой половине месяца ожидается +6…+9 градусов, а по ночам +4…+7 градусов. Вторая половина октября будет чуть холоднее – днем ожидается +1…+3 тепла, а ночью 0…-2 градуса.